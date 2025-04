WTA Rouen 2025: Svitolina ok all’esordio, Rakotomanga continua la corsa

Si è chiuso il mercoledì al WTA 250 di Rouen, e sono diverse le partite sulle quali si possono spendere più di due parole. Va subito ricordato come sia già terminata la presenza italiana, date le eliminazioni sia di Camilla Rosatello che della ripescata Nuria Brancaccio.

Debutto per Elina Svitolina, che da parte sua non ha problemi contro la svizzera Jil Teichmann, certamente un nome tra i meno simpatici da affrontare all’esordio, ma pur sempre in versione meno forte rispetto a quella di alcuni anni fa (la si ricorda vincitrice a Palermo nel 2019). Ora per lei derby con Anhelina Kalinina.

All’interno dei primi turni, si segnala anche la notevole battaglia che è costretta a sostenere Linda Noskova: la ceca non si ritrova mai a dover fronteggiare un match point, ma a due punti dalla sconfitta ci finisce prima di emergere vittoriosa da oltre due ore e 15 minuti di lotta. Per lei non ci sarà Bianca Andreescu, ma l’olandese Suzan Lamens, che riesce a battere la canadese (al primo torneo da sette mesi) al tie-break del terzo set.

Da rimarcare come continui il cammino quasi da sogno di Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, che dopo Lucia Bronzetti batte anche la rumena Jaqueline Cristian, e anche in questo caso il punteggio è di 6-2 6-3. Numero 291 del mondo entrando nel torneo, ha già la quasi certezza di finirlo dentro le 250, ma rimane da vedere se le saranno possibili altri balzi.

RISULTATI WTA 250 ROUEN OGGI

Secondi turni

Ponchet (FRA) [LL]-Ferro (FRA) [Q] 7-6(4) 6-4

Ruse (ROU)-Rosatello (ITA) [Q] 6-0 6-4

Rakotomanga Rajaonah (FRA) [Q]-Cristian (ROU) 6-2 6-3

Primi turni

Svitolina (UKR) [1]-Teichmann (SUI) 6-4 6-2

Uchijima (JPN) [5]-Brancaccio (ITA) [LL] 3-6 6-2 6-1

Lamens (NED)-Andreescu (CAN) [WC] 6-1 4-6 7-6(2)

Noskova (CZE) [2]-Pera (USA) 4-6 7-6(5) 6-4