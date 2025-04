WTA Rouen 2025, Rosatello eliminata al secondo turno dalla rumena Ruse

Si ferma al secondo turno il cammino di Camilla Rosatello nel torneo WTA 250 di Rouen. La tennista piemontese è stata sconfitta dalla rumena Elena Gabriela Ruse, numero 90 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-0 6-4 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco.

Rosatello ha pagato le difficoltà con la prima di servizio, che ha vinto solamente il 48% di punti con questo colpo. La piemontese ha concesso anche undici palle break all’avversaria, che ha commesso anche quattro doppi falli.

Il primo set è un monologo di Ruse, anche se Rosatello ha avuto le sue occasioni. La rumena strappa subito il servizio all’azzurra nel primo game, ma poi annulla una palla del controbreak nel game successivo. Un copione che si ripete anche tra terzo e quarto gioco, con Ruse che allunga sul 4-0. La numero 90 della classifica mondiale ottiene un altro break e alla fine va a chiudere la prima frazione sul 6-0.

Anche il secondo set parte malissimo per Rosatello, che alla terza palla break cede ancora la battuta all’avversaria. La piemontese, però, riesce finalmente a vincere un game e ottiene il controbreak a zero. Si arriva sul 3-3 e nel settimo gioco Ruse strappa ancora il servizio all’italiana. Rosatello annulla un match point nel nono gioco, ma alla fine Ruse chiude comunque sul 6-4 e si qualifica per i quarti di finale.