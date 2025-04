WTA Rouen 2025, Svitolina e Danilovic passano ai quarti. Fuori Noskova

Il torneo WTA di Rouen completa l’allineamento del tabellone ai quarti con gli ultimi cinque match degli ottavi di finale. Passano il turno rispettando il pronostico della vigilia Elina Svitolina e Olga Danilovic. Incassa invece una netta sconfitta la ceca Linda Noskova.

La giornata si apre con la netta affermazione di Suzane Lamens. La giocatrice olandese regola, in un’ora e dodici minuti, la ceca Linda Noskova, testa di serie numero due, con un perentorio 6-4 6-1 e sfiderà ora la francese Rakotomanga Rajaonah.

Deve lottare quasi due ore e mezza la giapponese Moyuka Uchijima. La testa di serie numero cinque supera, in rimonta, 1-6 7-6(4) 6-4 la wild card francese Lois Boisson e sfiderà nei quarti di finale Olga Danilovic. La serba supera, in tre set, la ceca Linda Fruhvirtova con il punteggio di 6-2 3-6 6-4.

Supera il turno in scioltezza Elina Svitolina. Nel derby ucraino la testa di serie numero uno domina 6-4 6-0, in un’ora e venti, la connazionale Anhelina Kalinina e sfiderà ora Jessica Bouzas Maneiro. Nell’ultimo incontro di giornata la spagnola piega 6-3 6-3, in un’ora e ventitré minuti, la francese Varvara Gracheva.