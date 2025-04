WTA Charleston 2025, risultati 5 aprile: sarà derby tra Pegula e Kenin in finale

Passano agli archivi le semifinali del Charleston Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso di svolgimento sulla terra battuta verde della Carolina del Sud: sarà derby tra le padrone di casa statunitensi Jessica Pegula e Sofia Kenin nell’atto conclusivo della manifestazione.

Nella parte alta del tabellone la numero 1 del seeding, la statunitense Jessica Pegula, piega in tre set la russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero 9, sconfitta con lo score di 6-2 2-6 7-5 dopo due ore e venti minuti di gioco. Nel primo set Pegula domina e si porta sul 5-0, manca l’occasione di chiudere sul 6-0, ma porta poi a casa la frazione sul 6-2. Nella seconda partita l’equilibrio dura fino al 2-2, poi la russa inanella quattro giochi di fila e riequilibra la contesa restituendo il 6-2. Nella frazione decisiva ci sono sei break, tre per parte, nei primi sette game, ma l’allungo decisivo è di Pegula, che nell’undicesimo gioco strappa ancora la battuta all’avversaria e va a vincere per 7-5.

Nella parte bassa del main draw, invece, dura mezz’ora il derby statunitense tra Sofia Kenin ed Amanda Anisimova, numero 8 del tabellone, con quest’ultima costretta al ritiro per problemi alla schiena nel corso del primo set, con l’avversaria in vantaggio per 5-2. Kenin strappa la battuta all’avversaria in avvio, poi annulla la palla per il controbreak e scappa sul 2-0. Anisimova accorcia, ma poi è costretta a chiedere già un primo medical timeout. Kenin vola sul 4-1, cede uno dei due break di margine, ma nel settimo gioco la numero 8 del seeding cede nuovamente il servizio, questa volta a zero, ed è costretta ad alzare bandiera bianca sul 2-5.

WTA 500 CHARLESTON – RISULTATI 5 APRILE

Semifinali

Jessica Pegula (USA, 1) b. Ekaterina Alexandrova (Russia, 9) 6-2 2-6 7-5

Sofia Kenin (USA) b. Amanda Anisimova (USA, 8) 5-2 ritiro