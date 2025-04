Tallon Griekspoor raggiunge Darderi in finale a Marrakech, battuto Majchrzak

Tallon Griekspoor è il secondo finalista dell’ATP 250 di Marrakech 2025. Sfiderà per il titolo Luciano Darderi dopo aver sconfitto il redivivo della settimana, il polacco Kamil Majchrzak, per 7-5 7-6(3) in un’ora e 47 minuti. Contro il classe 2002 italiano i precedenti sono di 2-0, tra cui quello del Roland Garros 2024 finito in tre set.

Griekspoor qualche problema ce l’ha da subito, anzi più di qualcuno: primo game lottato, palla break salvata, ma una volta passato questo momento ecco che arriva la tempesta. E giunge in formato di servizio perso a zero. Per parte sua, Majchrzak inizia a tirare ace (tre in due game) a volontà, ma quando si tratta di chiudere non solo non riesce a farlo, ma anzi per certi versi finisce preda di una versione più incisiva dell’olandese, che mette in scena quattro ottimi giochi per salire fin sul 7-5.

Nel secondo parziale di fatto non c’è neppure l’ombra di un’occasione reale molto a lungo, dato che i due, anche senza una gran quantità di ace, servono molto bene. Il nuovo passaggio a vuoto di Griekspoor arriva però sul 4-4, momento in cui concede tre palle break consecutive al polacco, il quale però non le sfrutta e a sua volta rischia grosso finendo sotto 15-30 nel decimo game. Si va così al tie-break, nel quale il nativo di Haarlem è sempre avanti e finisce per chiudere sul 7-3.

Per Griekspoor, alla sua quarta finale ATP, c’è la possibilità di conquistarne una per superficie in poco meno di un anno e mezzo. Dieci gli ace dell’olandese contro i cinque di Majchrzak, che può comunque uscire soddisfatto dal Marocco. Altissima per entrambi la percentuale di punti vinti con la prima: 84% Griekspoor, 79% Majchrzak.