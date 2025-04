Luciano Darderi domina Roberto Carballes Baena e approda in finale a Marrakech!

Luciano Darderi prosegue nel proprio cammino sulla terra rossa di Marrakech (Marocco). Nella prima semifinale dell’ATP250 in territorio nordafricano, l’italo-argentino ha dominato il confronto con lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.51 del ranking), imponendosi col punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 32 minuti di partita.

Una prestazione convincente di Darderi, capace di fare la differenza con i suoi colpi potenti e profondi, al cospetto di un avversario troppo “leggero” da fondo. Prima volta in carriera in cui Luciano prevale contro l’iberico e seconda finale nel massimo circuito internazionale dopo quella vinta l’anno passato a Cordoba (Argentina). Con questo risultato, il nostro portacolori si avvicina alla top-50 (n.51 virtuale) e domani affronterà il vincente della sfida tra l’olandese Tallon Griekspoor (n.1 del seeding) e il polacco Kamil Majchrzak (n.122 del mondo).

Nel primo set la partenza di Darderi è lanciata. La palla di Carballes Baena non fa male al tennista nostrano, che specialmente col dritto fa i buchi per terra. Da fondo, il match è a senso unico e in un amen l’italo-argentino si porta sul 5-1, avendo l’opportunità di far calare il sipario sulla frazione. Il braccino del tennista si fa sentire in Luciano, che rischia di disperdere il vantaggio maturato, sprecando un set-point nel settimo game e rischiando di essere ripreso nel nono. Alla fine, però, il servizio e il dritto danno un mano e il tutto si chiude sul 6-3.

Nel secondo set la pressione da fondo dell’azzurro si fa sentire ancora di più. L’iberico è costretto a fare il tergicristallo per rimanere aggrappato alla partita. In apertura si salva, ma poi nel terzo game il break in favore del classe 2002 di origini sudamericane arriva puntualmente. Troppa la differenza in termini di velocità di palla tra i due e Darderi concede il bis (break) nel settimo gioco, disegnando il campo splendidamente. Nel gioco successivo, con due ace, l’italo-argentino chiude sul 6-2 e può festeggiare.

Leggendo le statistiche, le percentuali di efficienza al servizio parlano chiaro: 79% dei punti vinti con la prima di servizio da Luciano, rispetto al 51% dello spagnolo; 55% con la seconda rispetto al 29% del rivale.