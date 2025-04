WTA Bogotá, Katarzyna Kawa e Camila Osorio si giocheranno il titolo. Finisce la favola di Jiulieta Pareja

Sono arrivati i responsi da Bogotá (Colombia) in merito alle semifinali del torneo femminile sulla terra rossa sudamericana. In un evento in cui le sorprese non sono mancate, la padrona di casa Camila Osorio è riuscita a gestire i favori del pronostico, spingendosi fino all’atto conclusivo.

Osorio, n.2 del seeding, si è imposta contro l’argentina Julia Riera (n.157 del mondo) con lo score di 6-4 7-5 in 1 ora e 51 minuti di partita. Un match nel quale è stata la grande determinazione della colombiana a fare la differenza, regalandole così il successo. Poco da fare per Riera, che nei punti veramente importanti ha evidenziato i propri limiti.

In finale la testa di serie n.2 del tabellone se la vedrà contro la polacca Katarzyna Kawa. La n.223 del ranking ha posto fine alla favola della californiana Julieta Pareja (n.550 WTA), wild card di questo torneo. Kawa è uscita vittoriosa dalla sfida col punteggio di 7-5 6-2 in 2 ore e 2 minuti di partita, piegando la resistenza della statunitense.

In ottica atto conclusivo, Osorio è la naturale favorita sia per il tennis che per lo status in classifica. Vedremo se la polacca saprà stupire.