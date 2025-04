ATP Bucarest 2025, Baez domina Fucsovics ed è il primo finalista

Sebastian Baez è il primo finalista dell’ATP 250 di Bucarest. Pronostico rispettato da parte dell’argentino, che ha dominato la sua semifinale contro l’ungherese Marton Fucsovics, superato in due set con il punteggio di 6-2 6-2 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Si tratta dell’undicesima finale in carriera per Baez, la decima sulla terra rossa, con l’argentino che finora ha conquistato sette titoli, l’ultimo proprio in questa stagione a Rio de Janeiro. Adesso Baez attende il vincente della seconda semifinale, che vedrà affrontarsi Flavio Cobolli ed il bosniaco Damir Dzumhur.

La differenza nel match l’hanno sicuramente fatta le sei palle break avute da Fucsovics e tutte annullate da Baez. L’argentino ha poi concluso il match con meno vincenti del suo avversario (9 contro 15), ma anche con meno errori non forzati rispetto all’ungherese (24 contro 37).

Il primo ad avere una palla break in suo favore è Fucsovics, che come detto non riesce a sfruttarla nel secondo game. In quello successivo è invece Baez a strappare il servizio all’avversario. L’ungherese manca poi due occasioni di controbreak nel quarto gioco e una anche nel sesto, con Baez che ringrazia e si prende un altro break nel settimo gioco, andando poi a chiudere il set sul 6-2.

L’argentino ha l’occasione di scappare via in apertura di secondo set, ma non sfrutta la palla break. L’occasione, però, arriva già nel terzo game e questa volta Baez ottiene il break. Il numero 36 del mondo scappa via ulteriormente nel settimo gioco, togliendo ancora il servizio all’ungherese e conquistando poi anche il secondo set per 6-2.