WTA Charleston 2025: Kenin e Kalinskaya a sorpresa su Kasatkina e Keys

In archivio tutti gli ottavi di finale sulla terra verde (Har-Tru) di Charleston, dove se per larga parte il pronostico dato dalle teste di serie è rispettato, è nella parte bassa che si verificano situazioni non tanto particolari quanto comunque non foriere di prevedibilità. Ma andiamo con ordine.

Nella parte alta non ha troppi problemi la numero 1 del seeding, Jessica Pegula, a mettere in piedi il derby tutto USA con Danielle Collins. Per l’una facile 6-3 6-2 sull’australiana Ajla Tomljanovic, per l’altra 7-5 6-3 che, però, non è particolare motivo di partita allegra contro la lettone Jelena Ostapenko (la quale subisce il break sul 5-4 del primo parziale, in breve manca la sua chance).

Rischia Qinwen Zheng: la cinese va sotto di un break a inizio terzo set con la belga Elise Mertens, poi si riprende e riesce a chiudere il 6-3 3-6 6-3 che le permette di confrontarsi con la vincente del derby russo, Ekaterina Alexandrova, che porta a casa la posta anche in modo netto su Diana Shnaider.

Nella parte bassa è Ashlyn Krueger a trovarsi sopra di un set e di un break contro Emma Navarro nel confronto tutto made in USA, ma arriva la rimonta della numero 8 del seeding che vale il pass per i quarti, dove troverà Amanda Anisimova. Per la ritrovata giocatrice del New Jersey doppio 6-4 sulla kazaka Yulia Putintseva.

I colpi grossi, come detto, arrivano in basso. Innanzitutto perché Sofia Kenin cerca di trovare l’ennesimo ritorno sui grandi palcoscenici, e stavolta lo fa superando Daria Kasatkina che termina così il primo torneo da australiana, e poi per l’uscita di scena di Madison Keys. A sconfiggere la campionessa di Melbourne è la russa Anna Kalinskaya, e con un perentorio 6-4 6-2.

RISULTATI OTTAVI WTA CHARLESTON 2025

Pegula (USA) [1]-Tomljanovic (AUS) 6-3 6-2

Collins (USA) [7]-Ostapenko (LAT) [11] 7-5 6-3

Zheng (CHN) [3]-Mertens (BEL) [13] 6-3 3-6 6-3

Alexandrova [9]-Shnaider [6] 6-2 6-1

Anisimova (USA) [8]-Putintseva (KAZ) [10] 6-4 6-4

Navarro (USA) [4]-Krueger (USA) [15] 4-6 6-4 6-2

Kenin (USA)-Kasatkina (AUS) [5] 6-3 7-6(7)

Kalinskaya [14]-Keys (USA) [2] 6-2 6-4