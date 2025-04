ATP Houston 2025: solo americani nei quarti di finale

Episodio quantomeno unico nel tennis moderno: con la disputa degli ultimi ottavi di finale del torneo ATP 250 di Houston, a disputare i quarti saranno soltanto giocatori americani. Gli ultimi otto qui presenti sono tutti a stelle e strisce, in una situazione di assoluta particolarità che ha pochissimi precedenti nella storia moderna.

Per quanto riguarda l’accaduto di questa giornata, a Brandon Nakashima basta un’ora e 18 minuti per vincere con il punteggio di 6-1 7-5 su Mackenzie McDonald, il quale paga una partenza non proprio all’altezza della situazione prima di tentare qualche cosa nel secondo parziale, benché vanamente.

Per lui ci sarà Christopher Eubanks, il quale però resta in campo solo 24 minuti perché sul 6-1, cioè a fine primo set, si ritira Kei Nishikori: il giapponese non ha chiarito il motivo dell’uscita di scena, ma alla fine dei conti il risultato è sempre quello.

La situazione più particolare, invece, si verifica con Alex Michelsen. Il numero 5 del seeding perde il primo parziale al tie-break contro Adrian Mannarino, con il francese che non gli concede neppure un punto, poi riesce a rimontare e a far suo il match per 6-7(0) 6-4 6-2 in due ore e 28 minuti.

La sfida sarà a Frances Tiafoe, che ci mette un’ora e mezza per eliminare il pur valido Adam Walton: l’australiano se la gioca bene, ma la fine del primo set gli è fatale e poi arriva anche il 7-5 6-3 che lancia il nativo di Hyattsville verso i quarti.