WTA Bogotà, approdano ai quarti Osorio e Maria. Fuori Cristina Bucsa

Gli incontri valevoli per gli ottavi di finale della parte bassa del tabellone completano il quadro dei quarti di finale del torneo WTA di Bogotà. Avanzano ai quarti di finale la colombiana Camila Osorio e la tedesca Tatjana Maria, esce la spagnolo Cristina Bucsa, testa di serie numero otto.

Rischia grosso Camila Osorio prima di ottenere il pass per i quarti. La colombiana supera, al termine di una battaglia di oltre due ore, la statunitense Emina Bektas con il punteggio di 1-6 7-6(5) 6-2. La testa di serie numero due perde nettamente il primo set, rimonta da 3-5 nel secondo parziale, si rifugia al tie-break e lo vince dopo aver recuperato un punto di mini break. La giocatrice sudamericana, una volta scansato il pericolo, innesta il turbo e travolge la sua rivale nel parziale decisivo.

Osorio sfiderà nei quarti di finale Tatjana Maria. La giocatrice tedesca piega, in un’ora e quarantuno minuti, l’americana Hanna Chang 6-0 7-6(0). Le settima favorita del seeding domina il primo parziale in trentacinque minuti strappando tre volte il servizio alla rivale e nel secondo rimonta da 2-4 prima di chiudere i conti dominando il tie-break.

La croata Lea Boskovic elimina 6-1 6-4, in un’ora e ventidue minuti, la spagnola Cristina Bucsa, titolare della testa di serie numero otto. Altrettanto netto il successo ottenuto nell’ultimo incontro di giornata da Julia Riera. La giocatrice argentina liquida 6-4 6-2, in un’ora e ventidue minuti, la statunitense Iva Jovic e si giocherà un posto in semifinale contro la Boskovic in un duello tra due outsider.