Il tabù sfatato. Lorenzo Musetti ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato, il tennista toscano si è imposto in rimonta col punteggio di 1-6 6-3 6-4, vincendo la sua quarta partita sulla terra rossa monegasca, dopo aver perso il primo set.

Un’anomalia in questo percorso di Lorenzo, che per la prima volta ha raggiunto il penultimo atto di un torneo 1000. Un riscontro che certifica la bontà dei miglioramenti nell’ultimo anno del carrarino, già evidenziatisi nella stagione sull’erba del 2024 (finale al Queen’s e semifinale a Wimbledon), senza dimenticare ovviamente la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

Oggi una vittoria in lotta, riuscendo a dimenticare un primo set non giocato con la giusta attenzione tattica, per via anche di un problema al piede che l’aveva subito condizionato. Dal secondo parziale, il nostro portacolori è stato in grado di dimenticare il dolore e di far valere la propria classe.