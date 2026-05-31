Nuovo appuntamento con Bike Today, analizziamo l’ultima tappa del Giro d’Italia 2026 con arrivo a Roma. Dopo delusioni su delusioni e qualche critica, arriva finalmente la festa in casa Jonathan Milan!

L’azzurro della Lidl-Trek domina la volata di Roma nell’ultima tappa del Giro d’Italia e si prende il successo che tanto attendeva. Quarta vittoria in carriera nella gara di casa per il friulano, quarto successo tricolore in questa Corsa Rosa. È il trionfo che tutti aspettavano.

Seconda posizione per un altro azzurro: Giovanni Lonardi del Team Polti VisitMalta, autore di una prova di grande valore. All’attacco c’è un devastante Filippo Ganna, con alla ruota due gregari di lusso per i velocisti come Matteo Sobrero e Jasper Stuyven. I tre, guidati dal fenomeno delle cronometro italiane, sono stati raggiunti a tre chilometri dall’arrivo dal gruppo lanciato verso lo sprint.

A festeggiare è anche Jonas Vingegaard, che in Maglia Rosa va a salutare la famiglia e a breve riceverà il Trofeo Senza Fine, consolidando il suo terzo Grande Giro vinto dopo Tour e Vuelta.

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