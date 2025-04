VIDEO MotoGP, la carenata tra Bagnaia e Marquez. Duello durissimo nel GP di Spagna

Marc Marquez e Francesco Bagnaia sono probabilmente i grandi delusi della domenica di Jerez de la Frontera, che si è conclusa con la prima vittoria in MotoGP di Alex Marquez davanti alla sorprendente Yamaha del pole-man Fabio Quartararo. La coppia stellare del team factory Ducati ha dato comunque vita ad una battaglia da brividi durante il primo giro del Gran Premio di Spagna 2025, quinto round stagionale del Motomondiale.

Bagnaia, bravo ad infilarsi in seconda piazza al via davanti al compagno di squadra e subito alle spalle del Diablo, ha poi dovuto rispondere colpo su colpo ad una serie di attacchi di Marc arrivando anche al contatto. Pecco è stato molto duro nel tentativo di tenersi dietro l’otto volte campione iridato, che è poi scivolato al terzo giro ripartendo in fondo al gruppo e non andando oltre un 12° posto (con la carena danneggiata).

Il torinese, nonostante l’uscita di scena del rivale più temuto, non ha approfittato pienamente della situazione subendo poi il sorpasso di Alex e dovendosi accontentare del terzo posto al traguardo senza effettuare un vero tentativo di attacco su Quartararo. Di seguito il VIDEO del duello ravvicinato tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez nel corso del primo giro del GP di Spagna 2025.