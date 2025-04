MotoGP, Marc Marquez cade a Jerez e il fratello Alex domina. Bagnaia terzo senza acuti

Quasi sei anni dopo l’ultima volta (Brno 2019 in Moto2), Alex Marquez interrompe il lungo digiuno e vince il Gran Premio di Spagna 2025, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta del primo successo in top class (il 13° complessivo nel Motomondiale) per il catalano del team Gresini, che fino ad oggi aveva collezionato ben otto podi senza mai riuscire a salire sul gradino più alto.

Alex, già capace di imporsi in una Sprint a Sepang nel 2023, corona così un avvio di stagione da sogno in cui ha raccolto ben otto secondi posti nei primi nove eventi disputati (tra gare brevi e lunghe) sfruttando nel migliore dei modi la caduta del fratello maggiore Marc. L’otto volte campione iridato è scivolato infatti nelle battute iniziali della corsa, ripartendo in fondo al gruppo con una carena danneggiata e non andando oltre un 12° posto (piazzamento che vale 4 punti).

Exploit clamoroso in casa Yamaha per Fabio Quartararo, che si è riscattato dopo il crash di ieri nella Sprint difendendo a lungo la pole position e conquistando una preziosa piazza d’onore davanti alla Ducati Factory di Francesco Bagnaia, solo terzo dopo aver dato vita ad una battaglia rovente (con carenata annessa) nei primi giri con Marc Marquez. Conferma importante dopo l’acuto di Lusail per Maverick Viñales, ottimo quarto con la KTM in scia a Pecco e davanti alla Ducati GP25 del team VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio. In top10 gli azzurri Enea Bastianini 9° e Luca Marini 10°, mentre sono caduti Marco Bezzecchi (poi 15°) e Franco Morbidelli.

Con questo risultato, dopo cinque Gran Premi, Alex Marquez vola al comando della classifica generale del campionato a +1 su Marc Marquez, +20 su Bagnaia, +56 su Morbidelli, +77 su Di Giannantonio e +90 su Quartararo.

CLASSIFICA GP SPAGNA MOTOGP 2025

1 25 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’56.374 162.0

2 20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40’57.935 161.9 1.561

3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’58.591 161.9 2.217

4 13 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’00.052 161.8 3.678

5 11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 41’03.641 161.5 7.267

6 10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’04.903 161.4 8.529

7 9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’06.138 161.4 9.764

8 8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’07.297 161.3 10.923

9 7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 41’12.253 161.0 15.879

10 6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 41’13.613 160.9 17.239

11 5 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 41’14.158 160.8 17.784

12 4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’17.264 160.6 20.890

13 3 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 41’17.494 160.6 21.120

14 2 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 41’20.052 160.5 23.678

15 1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’20.884 160.4 24.510

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 41’22.100 160.3 25.726

17 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 41’27.803 160.0 31.429

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 41’45.677 158.8 49.303

Non classificati

54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 29’59.747 159.2 7 laps

21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 24’41.199 161.2 10 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 23’02.780 161.2 11 laps

43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 21’27.879 160.7 12 laps

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 18’26.896 158.2 14 laps