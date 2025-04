VIDEO MotoGP, la caduta di Marc Marquez a Jerez: era alle spalle di Bagnaia

Arriva un amaro 12° posto per Marc Marquez al termine del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il Cabroncito è caduto nelle prime fasi e ha gettato alla ortiche le chance di vincere di nuovo davanti al proprio pubblico. Rientrato in gara in 22a posizione, ha saputo risalire con una Ducati rovinata, ma ora la vetta della classifica generale è di nuovo persa.

Alex Marquez ha infatti centrato la vittoria (ed è tornato al vertice della graduatoria) con 1.5 secondi di vantaggio su Fabio Quartararo e 2.2 su Francesco Bagnaia. Quarto Maverick Vinales a 3.6, quinto Fabio Di Giannantonio a 7.2, mentre è sesto Brad Binder a 8.5. Settima posizione per Pedro Acosta a 9.7, quindi ottavo Ai Ogura a 10.9, quindi nono Enea Bastianini a 15.8 con Luca Marini che completa la top10 a 17.2, mentre Marc Marquez risale fino alla 12a posizione a 20.8.

Cos’è successo al pista del team Ducati Factory? Dopo una bella battaglia con Pecco Bagnaia, Marc Marquez ha ecceduto nella percorrenza di curva-7, perdendo l’anteriore. Una zona della pista significativa per lui, ricordando il bruttissimo incidente del 2020 a Jerez dove si procurò una brutta lesione al braccio destro, con la frattura dell’omero che ben conosciamo. A quel punto lo spagnolo ha saputo mantenere la moto accesa e l’ha rimessa sul tracciato, racimolando comunque qualche punto per la classifica generale.