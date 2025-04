Vela: tanti azzurri in lizza Semaine Olympique Française 2025 dopo il day-4 di competizioni

Va in archivio un’altra giornata estremamente positiva per gli atleti azzurri in quel di Hyres, località transalpina che ospita la Semaine Olympique Française 2025, competizione veristica che prevede al suo interno le competizioni delle principali classi olimpiche.

Tengono molto bene botta infatti nel 470 misto il binomio formato da Giacomo Ferrari-Alesandra Dubbini, capaci di raccogliere il terzo posto complessivo con 48 punti netti dopo aver collezionato in questo day-4 uno fortunato quarantesimo posto, ma anche una seconda ed una sesta posizione. Al comando resistono ampiamente i teutonici Simon Diesch-Anna Markfort, leader con 14 davanti agli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcantara, secondi con 30. Da segnalare poi la top 10 di Elena Berta-Giulio Calabro, ottavi a seguito del 19-10-10 messo a referto oggi.

Nel 49Er prestazione altalenante per Lorenzo Pezzilli-Tobia Torroni, ottavi grazie ad un 8-18-15-2 che ha concesso loro di accomodarsi all’ottavo posto con 71. In testa invece ci sono James Grummet-Rhos Hawes con 51 e con un vantaggio ridotto sugli statunitensi Nevin Snow-Ian Macdiarmid, secondi con 56 ad una lunghezza di distanza dall’equipaggio dell’Uruguay formato da Herman Umpierre-Fernando Diz, terzi con 57.

Giornata di incorniciare invece nel 49FX per Jana Germani e Bianca Caruso, brave a segnare un 3-6-26 balzando al primo posto della classifica generale con 98 punti, tallonate dal binomio belga Isaura Maenhaut-Anoul Geurts, seconde con 105, stesso parziale delle norvegesi Pia Dahl Andersen e Nora Edland, terze. Top 20 poi per Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, sedicesime con 155.

Tricolore vivo poi nella Formula Kite, complice il sempre competitivo Riccardo Pianosi, secondo con 48 punti netti timbrando un 15-10-1-14-10. In testa c’è sempre il fenomeno del Singapore Maximilian Maeder con 30, mentre al terzo svetta l’elvetico Gian Stragiotti con 53. Non lontano inoltre Lorenzo Boschetti, settimo a quota 68. In campo femminile invece Tiana Laporte è l’unica azzurra presente nelle prime quindici posizioni, occupando la piazza numero 14 con 228. Giorgia Speciale si trova in ventesima piazzacon 201.

Splendida poi Chiara Benini Floriani nell’ILCA6 femminile: la nostra portacolori, con 2-9-1, guida le operazioni raggiungendo 17, stessi punti della belga Emma Plasschart, seconda, e con un sigillo di vantaggio sulla statunitense Charlotte Rose. Decima piazza anche per Emma Mattavi, in lizza con 73 punti. L’italiano Dimitri Peroni si è poi ben comportato in campo maschile, arrivando nono e terzo nelle regate odierne fortificando la top 3, come dimostra il parziale di 39, lo stesso dell’0landese Duko Bos. Nicholas Halliday da Hong Kong guida invece con 37, mentre Attilio Borio battaglia per la top cinque con la settima moneta, figlia di 70 punti netti.

Nell’IQFoil inoltre Leonardo Tomasini e Federico Alan Pilloni sono al momento in lizza per la top 10 occupando l’undicesima (67) e la dodicesima (70) posizione, in una gara in cui brilla al momento l’australiano Grau Morris, avanti con 14 precedendo il cinese Kun Bi (32) e il francese Louis Pignolet (32). Sofia Renna è invece la migliore piazzata in campo femminile, come certifica il ventunesimo posto a 163. Ai piani alti si segnala invece la tripletta israeliana composta da Tamar Steinberg (16), Sharon Kantor (33.33) e Shahar Tibi (34).

Resistono al vertice poi nel Nacra17 Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, secondi con 38 alle spalle di John Gimson-Anna Burnet, leader con 35 e con un vantaggio consistente sugli olandesi Willemijin Offerman-Scipio Houtman (47). A pesare sugli azzurri due settimi posti raccolti nella decima e nell’undicesima regata.

Domani, venerdì 25 aprile, si disputerà un altro ciclo di regate tradizionali.