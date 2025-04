Vela,Semaine Olympique Française 2025: Riccardo Pianosi ed Ugolini-Giubliei svettano nel day-2

Va in archivio una seconda giornata oltremodo complicata in quel di Hyeres, località transalpina che sta ospitando questa settimana la Semaine Olympique Française 2025, importante competizione velistica che accoglie al suo interno tutte le classi principali del movimento. Non troppe le regate disputate in questo day-2, a causa delle condizioni climatiche non favorevoli.

Prova contratta nel 470 misto per Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini che, dopo il ben 3-4 inaugurale, hanno perso leggermente terreno collezionando un tredicesimo ed un quindicesimo posto, scivolando al momento in quinta posizione con 20 punti netti, gli stessi ottenuti da Elena Berta-Giulio Calabro, oggi autori di un 10-9 e sesti nell’overall. Al comando ci sono invece i teutonici Simon Diesch-Anna Markfort, leader con 6 precedendo i due equipaggi padroni di casa Matisse Pacaud-Lucie De Gennes (12) e Lomane Valade-Julien Bunel (15).

Niente gare invece nel 49Er, mentre nell’FX ok Jana Germani-Bianca Caruso che, dopo un 6-17-8, occupano l’ottavo posto con 51. Giornata iper positiva invece per il binomio belga formato da Isaura Maenhaut-Aouk Geurts, al momento prime con 24 e con una buona distanza sulle spagnole Patricia Suarez Gonzalez-Melania Henke Riera, seconde con 33 a tre lunghezze dalle statunitensi Paris Henken-Helena Scutt, terze con 36. Diciannovesime invece Sofia Giunchiglia-Giulia Scio con 75 punti netti.

Nella formula Kite prosegue il momento importante di Riccardo Pianosi, attualmente in testa alla classifica generale a seguito della vittoria nell’unica regata andata in scena. L’azzurro nello specifico vanta quattro punti, tallonato dal fenomeno Maximilian Maeder, secondo con 5. Lievemente più distante invece l’ellenico Kameron Maramenidis con 9. Da segnalare poi la tredicesima moneta di Lonrezo Boschetti, oggi ottavo in flotta galla, con 21. Top 20 invece per Tina Laporte e Giorgia Speciale in campo femminile, rispettivamente quindicesima e diciannovesima con 52 e 72 punti. Ai piani alti invece comanda la cinese Wan Li (7), seguita dalla britannica Lily Young (9) e dalla polacca Isabella Satrjan (10).

Bene poi nell’ILCA6 Emma Mattavi, abile a terminare al primo posto la regata in flotta blu odierna, stabilizzandosi in quarta piazza con cinque punti, gli stessi di Chiara Benini Floriani, terza in flotta gialla ed attualmente quinta. Nell’IQ Foil spazio invece a Federico Alan Pilloni, decimo con 25 punti grazie alla terza piazza ottenuta in flotta ora quest’oggi, mentre al comando svetta l’australiana Gare Morris (6) il quale precede il polacco Pawel Tarnowski (10) e il francese Clèmenent Courgeios (11).

In ultimo, è opportuno rimarcare la performance nei Nacra17 di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei che, nel tardo pomeriggio, mettendo a referto con un 1-2-1 hanno staccato la concorrenza viaggiando al comando con 7 punti; secondo posto invece per gli austriaci Laura Farese-Mattahaus Zochling, al posto d’onore con 14, mentre gli olandese Willeminjin Offerman e Scipio Houtman sono terzi a 18. Provvisoriamente decimi invece Arto Hirisch-Sofia Borgia con 52, mentre Federico Figlia Di Granara e Maelle Frascari Diotallevi sono quattordicesimi con 60.