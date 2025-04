Francesca Clapcich, velista professionista nata a Trieste, racconta il suo incredibile percorso nel mondo della vela oceanica in questa intervista con Alice Liverani. Dalle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 alla storica vittoria in The Ocean Race 2023 con l’IMOCA 60 di 11th Hour Racing Team, Francesca è un punto di riferimento nella vela italiana e internazionale. Nel mirino ora c’è la regata più dura del pianeta: il Vendée Globe 2028, giro del mondo in solitario, senza scalo e senza assistenza. Ma la sua missione va oltre la performance sportiva: con il progetto “Believe, Belong, Achieve”, Francesca promuove inclusività, sostenibilità sociale e uguaglianza di genere nel mondo marittimo. Una visione che unisce sport, impatto positivo e consapevolezza ambientale. Temi trattati nel video: Vela olimpica e professionale Preparazione al Vendée Globe Vela femminile e leadership Ocean Race 2023: retroscena e sfide Inclusione e sostenibilità nel mondo della vela Iscriviti al canale per non perdere altre interviste, storie di mare e approfondimenti sul mondo della vela competitiva. Seguici anche su Instagram e Facebook per contenuti extra!