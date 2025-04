Tutto previsto: Lara Colturi resterà in Albania. Raggiunto l’accordo economico: l’annuncio

Lara Colturi difenderà i colori dell’Albania anche nella prossima stagione. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile cambio di nazionalità sportiva per la sciatrice figlia di Daniela Ceccarelli, con l’idea di gareggiare per l’Italia nell’annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si era vociferato di una trattativa in corso e del possibile nullaosta da parte della Federazione albanese, il cui Presidente aveva parlato anche di un investimento da 300.000 euro per blindare la 19enne.

Come si poteva immaginare, la classe 2006 rappresenterà ancora il Paese dell’Aquila bicefala. Ad annunciarlo è stata la stessa Federazione albanese, che ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l’entourage dell’atleta di origini piemontesi. Nella nota si legge: “È stato raggiunto l’accordo con Lara Colturi per continuare a competere per l’Albania nella stagione 2025-2026. I dettagli del contratto sono in fase di elaborazione. Oltre alla carriera sportiva, auguriamo a Lara successo a scuola visto che concluderà gli studi“.

Non si conosce l’entità economica dell’accordo, ma di certo la sciatrice gareggerà per l’Albania in occasione dei Giochi che si disputeranno il prossimo febbraio (lo sci alpino femminile sarà protagonista a Cortina d’Ampezzo). Lara Colturi è salita sul podio in Coppa del Mondo per ben tre volte nel corso dell’ultimo inverno: seconda nello slalom di Gurgl il 23 novembre, seconda nel gigante di Kranjska Gora il 4 gennaio e terza nel gigante di Are dell’8 marzo.

Sarà la quarta stagione consecutiva sotto l’ala della realtà balcanica per Lara Colturi, che è sempre allenata dai propri genitori. Per gareggiare con l’Italia senza incorrere in un anno di stop forzato, l’atleta avrebbe dovuto ricevere il nullaosta da parte della Federazione albanese entro il 1° maggio, data limite fissata dalla FIS per i cambi di nazionalità. Si chiude così la vicenda che ha tenuto banco nelle ultime settimane, ma nulla vieta un possibile cambio di nazionalità in un prossimo futuro.