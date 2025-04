Le fonti albanesi sul caso Lara Colturi: “Potrebbe stare ferma un anno”

Non ci sono ancora certezze riguardo il futuro di Lara Colturi: dall’Albania è rimbalzata la notizia di un possibile addio della sciatrice per gareggiare con l’Italia, ma se da un lato ci sarebbe la richiesta ufficiale del cambio di nazionalità, dall’altro il Comitato Olimpico Nazionale Albanese non avrebbe ancora dato il proprio nulla osta.

C’è tempo fino al 1° maggio perché ciò avvenga, poi la FIS chiuderà il periodo utile per il cambio di bandiera: c’è la necessità che entrambe le Federazioni diano il proprio consenso affinché l’atleta possa immediatamente gareggiare sotto la nuova bandiera.

Il giornalista di Eurosport, Gianmario Bonzi, che ha citato diversi siti albanesi quali fonti della notizia, sottolinea che il mancato nulla osta albanese a Colturi costerebbe all’atleta uno stop di una stagione, proprio quella con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il riferimento è alla norma 203.5.1 del Regolamento della FIS, che prevede che in caso di mancata concessione del nulla osta da parte della Federazione, in questo caso albanese, l’atleta non possa gareggiare per dodici mesi prima di intraprendere la nuova avventura agonistica con un’altra nazionalità.