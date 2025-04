Ambesi su Lara Colturi: “La famiglia ha scelto l’Albania per un motivo. Credo la FISI abbia le idee chiare”

Puntata dedicata all’ATP Masters 1000 di Madrid per Tennismania, con un cambio di scenario sul finale nel quale, parlando della naturalizzazione di Tyra Grant, si è passati anche allo sci alpino collegandosi a Lara Colturi.

Massimiliano Ambesi ha commentato: “La narrazione della squadra femminile è ricca di lacune e la colpa è anche del giornalismo specializzato. Dire che dietro Goggia e Brignone non ci siano atlete è una bestialità. Pirovano è un’atleta che ci invidia tutto il mondo, arriva quarta e quinta sistematicamente. Bassino è una ragazza del ’96 che ha vinto anche due titoli mondiali. Ci sono altre atlete competitive. Il problema è lo slalom da tempo immemore”.

Andando nel dettaglio su Colturi: “Ci mancano elementi che non conosciamo riguardo i discorsi portati avanti con la Federazione Italiana. La verità non la conosciamo, possiamo giudicare da fuori conoscendo i regolamenti. Il problema non è quello dei podi, visto che avevano la certezza, quanto di quello che occorre per poter preparare quattro specialità diverse. Le tecniche sono diverse da quelle di velocità. Comunque quando si giudica quella scelta bisogna mettersi nei panni dei genitori, io leggo spesso delle bestialità. Se io a 15 anni ho un livello tale per poter essere una delle migliori italiane devo avere la possibilità di andare in Coppa del Mondo e confrontarmi con le altre. Da noi questo non era possibile. L’operazione Colturi parte da questo”.

In conclusione: “Giustamente Roda non ne ha mai parlato, ha gestito la cosa nel modo migliore, nonostante venga criticato da tanti. Ci sono le esigenze del momento, le esigenze dell’atleta. Bisogna far coniugare tutto. Questa vicenda andava gestita nel massimo riserbo, in qualunque modo andasse. C’è stata una fuga di notizie che non riesco a comprendere e non mi riferisco ai media albanesi. Sono convinto che in FISI abbiano le idee chiare, speriamo che si possa ottenere il meglio della ragazza e se il meglio della ragazza è anche il meglio per l’Italia mi sta bene”.