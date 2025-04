Tiro con l’arco: Matteo Borsani si ferma ai quarti di finale, Mixed Team di compound in finale per il 3° posto

La quarta giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco è andata ufficialmente in archivio sul campo di tiro di Auburndale negli Stati Uniti.

Arco olimpico

Negli scontri diretti individuali al maschili a fare più strada di tutti è Matteo Borsani fra gli italiani. Il classe 2003 arriva sino ai quarti di finale infatti, prima di cedere 6-0 al tedesco Florian Unruh; in un percorso che l’aveva visto in precedenza superare 6-2 il messicano Jesus Flores e lo spagnolo Javier Gonzalez Merida 6-4.

Si fermano ai 1/32 di finale invece Mauro Nespoli e Federico Musolesi, battuti rispettivamente dall’atleta di Taipei Chih-Chun Tang (6-0) e dal polacco Konrad Kupczak.

Al femminile: Vanessa Landi si arena ai 1/16 di finale contro la cinese Jiaman Li (6-2), in seguito alla vittoria contro la statunitense Mucino (6-0). Stesso identico scoglio per Roberta Di Francesco, che regola 6-2 la turca Elif Gokkir e poi si trova la strada sbarrata dall’americana Casey Kaufhold (7-3), e per Chiara Rebagliati, abile ad avere la meglio per 6-2 sulla turca Duru Tarakci Canse, prima di cadere contro la cinese Jingyi Zhu (7-3).

Nulla da fare per il Mixed Team formato da Matteo Borsani e Roberta Di Francesco, che ha ceduto 5-1 agli ottavi contro l’India.

Arco compound

Buone notizie dalla gara che sarà olimpica a Los Angeles 2028: il duo formato da Michea Godano ed Elisa Roner supera di slancio il Brasile (152-148), il Guatemala (157-153), prima di non riuscire a battere Taipei in uno scontro equilibratissimo risolto allo shoot off (156-156; 20+ a 20) dagli asiatici.

Ne scaturisce una finale per il terzo posto, contro la Slovenia, che si terrà sabato 12 aprile.