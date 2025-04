Tiro con l’arco, colpo di scena: a Los Angeles 2028 inserito anche il compound!

Ci sarà un’enorme novità per il tiro con l’arco alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: per la prima volta nella storia a cinque cerchi si uscirà dallo schema del ricurvo (l’attrezzatura comunemente usata ai Giochi) e ci sarà spazio anche per il compound, le cui gare si ammirano soltanto ai Mondiali, Europei e prove di Coppa del Mondo.

Il CIO ha infatti comunicato che negli States, oltre agli eventuali tradizionali (le prove individuale e di squadra del ricurvo) e alla prova a coppie miste vista a Parigi 2024, ci sarà anche un evento a squadre miste nel compound. La gara mista prevede la partecipazione di un uomo e di una donna, che si alterneranno al tiro.

L'Italia gode di una buona tradizione nel compound: agli Europei 2024 la squadra maschile composta da Marco Bruno, Michea Godano e Federico Pagnoni conquistò la medaglia d'oro, mentre Elisa Roner salì sul secondo gradino del podio.