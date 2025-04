Tiro con l’arco: squadre di olimpico subito out, il compound individuale non dà soddisfazioni all’Italia

La terza giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco non regala troppe soddisfazioni all’Italia. Ecco le notizie che arrivano dai campi di tiro di Auburndale in Florida.

Arco olimpico

Entrambe le squadre, quella maschile e quella femminile, sono state eliminate agli ottavi di finale: Matteo Borsani, Federico Musolesi e Mauro Nespoli si sono infatti arresi a Taipei (Su, Tai, Tang) con il netto punteggio di 5-1, mentre Chiara Rebagliati, Vanessa Landi e Roberta Di Francesco hanno ceduto il passo alla Francia (Barbelin, Lopez, Sebastian) allo spareggio, dopo il 4-4 delle volèe regolamentari, perdendo 28-27.

Arco compound

Scontri individuali per gli specialisti della categoria. In casa Italia si ferma ai quarti di finale maschili Michea Godano che, dopo aver superato fra gli altri anche il compagno di nazionale Elia Fregnan (146-145), cede il passo alla testa di serie numero uno Sebastian Garcia allo spareggio (146-146; 10-9); si arresta invece agli ottavi di finale la corsa di Marco Bruno che ha si piegato le resistenze del neozelandese Hector McNeilly (145-142), ma si è poi dovuto arrendere allo sloveno Tim Jevsnik allo shoot off (148-148; 10+ a 10).

Nessuna notizia positiva neppure al femminile. Marcella Tonioli cede agli ottavi di finale alla Kanoknapus Kaewchomphu (145-146), Elisa Roner fa altrettanto con la statunitense Olivia Dean (146-146; 10+ a 10) allo shoot off, mentre Giulia Di Nardo va addirittura out ai 1/16 di finale per mano della messicana Adriana Castillo (144-144; 10+ a 10).

Domani in Florida sarà la volta dei tabelloni di Mixed Team sia di arco olimpico (Borsani e Di Francesco contro India negli 1/8 di finale) sia dell’arco compound (Godano e Roner contro il Brasile negli ottavi di finale) e degli scontri individuali dell’arco olimpico.

Si parte dai 32esimi di finale: Nespoli vs. Tang (Taipei), Musolesi vs Kupczak (Polonia) e Borsani vs Flores (Messico), al femminile Landi vs. Mucino (USA), Di Francesco vs. Gokkir (Turchia) e Rebagliati vs. Tarakci (Turchia)