Tiro con l’arco: Matteo Borsani brilla nel ranking round, Nespoli più indietro. Benissimo le squadre del compound azzurro

Dopo la giornata inaugurale riservata solo all’arco compound, oggi ad Auburndale, in Florida, è toccato agli interpreti dell’arco olimpico dedicarsi al ranking round. Ecco come sono andate le cose negli Stati Uniti.

Il torneo maschile individuale, sulle 72 frecce, vede il francese Baptiste Addis totalizzare lo score più alto con 671 punti. In casa Italia benissimo Matteo Borsani che chiude al 10° posto complessivo con 663 punti, mentre Federico Musolesi e Mauro Nespoli chiudono in 28esima e 32esima piazza con 650 e 645 punti. Azzurri al 7° posto nel ranking per nazioni (1958), nella classifica vinta parzialmente dalla Francia con 1991 punti.

Al femminile, invece, la graduatoria ha visto imporsi la tedesca Michelle Kroppen con 664 punti. La teutonica si è rivelata molto precisa, in una rank list con Roberta Di Francesco 27esima (626 punti), Chiara Rebagliati 34esima (618) e Vanessa Landi 37esima (616). Nella classifica a squadre: Cina prima con 1957 punti, Italia al 9° posto con 1860.

Matteo Borsani e Roberta Di Francesco saranno quindi il Mixed Team azzurro nel tabellone misto: 12esimo punteggio totale per loro con 1289 punti.

Tabelloni a squadre: l’Italia maschile sarà agli ottavi di finale contro Taipei, nella parte di tabellone che vede anche la Polonia e soprattutto la Germania. Al femminile, Italia agli ottavi di finale contro la temibilissima Francia e, in caso di vittoria, contro la fortissima Cina. Nel Mixed Team, Borsani-Di Francesco agli ottavi di finale contro l’India, in caso di vittoria o Gran Bretagna o Spagna.

Arco compound

Dopo le qualifiche di ieri, oggi il focus si è spostato sui tornei a squadre. Italia da impazzire: sia la formazione maschile (Godano, Bruno e Fregnan) sia la formazione femminile (Roner, Tonioli e Di Nardo) hanno ottenuto il diritto a giocarsi le finalissime per il primo posto. Gli uomini, dopo aver superato la Thailandia (221-216) e poi due volte consecutive allo shoot off il Messico 224-224 (28-24) e l’India 219-219 (29-27) se la vedranno sabato contro gli Stati Uniti.

Le donne invece hanno battuto di slancio sia il Guatemala sia gli Stati Uniti d’America, con i risultati di 222-202 e 224-215, e ora attendono il testa a testa con il Messico.