Tiro a volo, azzurre fuori dalla finale di skeet femminile in Coppa del Mondo. Dominio USA a Lima

Le azzurre dello skeet femminile chiudono la loro gara lontane dalla finale in quel di Lima, capitale del Perù che sta ospitando in questi giorni la seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Il divario dopo un day-1 contrassegnato da molteplici passaggi a vuoto ha di fatto compromesso fin da subito il cammino delle nostre portacolori, comunque brave a piazzarsi al ridosso della top 10.

L’atleta ad avere il rendimento migliore è stata Sara Bongini, la quale ha mancato un solo piattello nelle ultime due serie in qualifica raccogliendo la decima piazza con 114/125. Più scarica invece Martina Maruzzo, dodicesima con 112/125 a causa anche di due serie imprecise. Qualche sbavatura inoltre anche per Arianna Nember (in gara solo per il ranking), tredicesima con 112/125.

La gara è stata vinta dalla statunitense Kimberly Rhode, davvero bravissima a spuntarla dopo uno shoot off palpitante regolando con 56/60 la connazionale Samtnha Simonton, seconda davanti all’altra concorrente a stelle e strisce Dania Jo Vizzi, terza con 42/50. Le prove della specialità trap cominceranno ufficialmente sabato 19 aprile.