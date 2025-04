Tiro a volo: Erik Pittini quinto a Lima in Coppa del Mondo. Cassandro manca la finale

Erik Pittini ha guadagnato la quinta posizione nello skeet maschile in occasione della seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Perù, precisamente nella capitale Lima.

L’azzurro ha guadagnato il pass per la finale a sei letteralmente per il rotto della cuffia, rendendosi comunque artefice di una grande rimonta in cui ha sbagliato un solo piattello tra le due serie finali di qualifica, terminando a quota 121/125 guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto solo agli shoot-off. Un errore nell’ultimo tiro della prima serie ha poi leggermente complicato il cammino di Erik, il quale si è dovuto accontentare dunque della quinta moneta con il punteggio di 26/30.

La vittoria è andata invece allo statunitense Elliot Dustan, il quale con 56/60 si è imposto di un solo tiro sul connazionale Christian Elliot, secondo con 55/60. Solita solidità poi per il cinese Han Xu, terzo con 46/50.

Niente da fare invece per Tammaro Cassandro, il quale si è fermato in qualifica al dodicesimo posto con 119/125, mancando due colpi nella penultima serie. Ventesima piazza invece per Cristian Ciccotti, in gara solo per il ranking e capace di stampare 117/125.