Tiro a volo, Stanco e Iezzi seconde dopo 75 piattelli del trap femminile in Perù

Si apre anche per il trap la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: a Lima, in Perù, dopo 75 piattelli delle qualificazioni femminili le azzurre Silvana Maria Stanco ed Alessia Iezzi sono in seconda posizione. Bene anche Martina Grioni, in gara solo per il ranking, mentre incappa in una squalifica Marialucia Palmitessa.

Dopo le prime tre serie delle cinque previste comanda in solitaria con 73/75 la guatemalteca Adriana Ruano Oliva, la quale precede di ben tre piattelli un terzetto in seconda posizione a quota 70/75 del quale fanno parte le azzurre Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) ed Alessia Iezzi (Carabinieri), assieme all’iberica Mar Molne Magrina.

In casa Italia si comporta molto bene anche Martina Grioni (Carabinieri), al momento ottava a quota 68/75, la quale però è in gara soltanto per il ranking ed in ogni caso non potrà prendere parte alla finale di domani, infine incappa in una squalifica Marialucia Palmitessa (Fiamme Oro), giunta per violazione delle norme di sicurezza.