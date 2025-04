Tiro a volo, la Coppa del Mondo prosegue a Lima. L’Italia a caccia di conferme

Aumentare il ritmo, alzare l’asticella, tenere fissato il focus. La Nazionale italiana di tiro a volo si prepara ad affrontare la seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2025, al via quest’oggi in Perù, precisamente a Lima, fino al prossimo 22 aprile.

La compagine tricolore è reduce dalla prestazione positiva vista a Buenos Aires, dove le risposte più importanti sono arrivate dallo skeet, complice la seconda e la terza piazza conquistata da Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli. L’obiettivo sarà chiaramente quello di riconfermarsi, ponendo però le ambizioni sempre più in alto.

Pane per i denti del DT Luigi Lodde, il quale ha reclutato per l’occasione Tammaro Cassandro, Erik Pittini e Niccolò Sodi, mentre in campo femminile saranno della partita Martina Maruzzo, Damina Paolacci e Sara Bongini. Da citare inoltre anche Cristian Ciccotti ed Arianna Nember, in lizza solo per il ranking.

Leggermente diverso il discorso nel trap, specialità in cui gli azzurri dovranno fare un balzo in avanti dopo quanto visto nell’appuntamento argentino, affrontato quasi in chiaro scuro. Cercheranno di brillare in tal senso Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo, Alessia Iezzi, Marialucia Palmitessa e Silvana Maria Stanco, motivata a riscattarsi dopo una finale di Buenos Aires affrontata con qualche patema.