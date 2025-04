Tiro a volo, a Buenos Aires Daniele Resca secondo dopo 50 piattelli del trap

Si è aperta anche per il trap maschile la tappa di Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo in corso a Buenos Aires, in Argentina: dopo due delle cinque serie delle qualificazioni si è piazzato nel gruppo al secondo posto Daniele Resca, assieme a Lorenzo Ferrari, il quale però è stato iscritto senza diritto d’accesso alla finale.

Dopo 50 piattelli l’unico tiratore ad aver chiuso col ruolino di marcia immacolato è stato lo statunitense William Hinton, in testa con un piattello di margine su un gruppetto di 5 tiratori che hanno condiviso la seconda piazza a quota 49/50, composto da Daniele Resca (Carabinieri), dall’australiano Mitchell Iles, dal neozelandese Owen Mark Robinson, dall’indiano Zoravar Singh Sandhu e da Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), con quest’ultimo che però ha preso parte alla gara soltanto per il ranking e non potrà in ogni caso disputare la finale.

Nel gruppo di sette tiratori che hanno chiuso la prima giornata al settimo posto a quota 48/50 si è inserito Mauro De Filippis (Fiamme Oro), assieme al taiwanese Yang Kun-Pi, al kazako Maksim Bedarev, agli argentini Federico Martin Ruiz e Joaquin Cisneros, al guatemalteco Enrique Brol ed all’australiano Gabriel Sensi.

Si è attestato, invece, nel gruppo di sei tiratori al 20° posto Diego Valeri (Marina Militare), che si è fermato a quota 46/50.