Tiro a volo, Bartolomei e Scocchetti seconde dopo quattro serie dello skeet a Buenos Aires

Continua a portare buone notizie per l’Italia la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: a Buenos Aires, in Argentina, al termine di 100 dei 125 piattelli delle qualificazioni dello skeet femminile sono nel gruppetto in seconda posizione Simona Scocchetti e Martina Bartolomei, mentre Giada Longhi domani dovrà tentare la rimonta dalla decima piazza.

Quando manca soltanto una serie da 25 piattelli al termine delle qualificazioni, in testa alla classifica in solitaria c’è l’atleta individuale neutrale Arina Kuznetsova con lo score di 96/100. Alle sue spalle il quartetto a quota 95 comprende le azzurre Simona Scocchetti (Esercito) e Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) e le statunitensi Kimberly Rhode e Dania Jo Vizzi.

In sesta piazza, appaiate a quota 94, si trovano l’indiana Raiza Dhillon e la slovacca Vanesa Hockova, mentre in ottava posizione, con 93/100, ci sono la statunitense Samantha Simonton e l’atleta individuale neutrale Daria Turulo. Si trova nel terzetto al decimo posto, a quota 92/100, la terza azzurra in gara, Giada Longhi (Fiamme Oro), assieme all’indiana Ganemat Sekhon ed alla cilena Francisca Crovetto Chadid.