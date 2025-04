Tiro a volo, doppio podio per l’Italia nello skeet con Rossetti e Sdruccioli a Buenos Aires!

Arrivano i primi piazzamenti sul podio per la Nazionale italiana di tiro a volo, compagine attualmente impegnata in quel di Buenos Aires per la tappa inaugurale del circuito di Coppa del Mondo 2025. Nello skeet maschile infatti Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli hanno conquistato rispettivamente il secondo ed il terzo posto, cedendo il passo solo all’ingiocabile americano Christian Elliott. Buona la prima dunque per il nuovo DT Pierluigi Lodde che, dopo la top 3 mancata in campo femminile, può sorridere proprio grazie alla grande prestazione degli ex compagni.

Gli azzurri si sono presentati in Finale chiudendo le qualifiche con il primo posto di Sdruccioli ed il secondo di Rossetti che, dopo aver chiuso i giochi con 121/125, hanno rotto agli shoot-off rispettivamente 16 e 15 piattelli. Il primo tiratore citato una volta giunto all’ultimo atto ha però patito leggermente la pressione, sbagliando due colpi nella seconda e nella terza serie, trovando poi invece un grande ritmo nelle tranche successive, commettendo però ancora altri errori, fino a raggiungere 44/50.

Non sono arrivati errori ravvicinati invece da parte di Rossetti, il quale ha mandato a vuoto quattro tiri complessivi, arrivando a 56/60. Performance a dir poco incredibile invece per lo statunitense Elliott, artefice di tre quarti di prova oltremodo perfetti con cui ha gestito alla perfezione anche la sezione finale malgrado due piattelli mancati.

Si è accomodato ai piedi del podio invece il cileno Hector Andres Flores Barahona, piazzatosi al quarto posto con 35/40. Quinto invece il kazako Ilya Penkon con 25/30, sesto il cipriota Georgios Achilleos con 17/20. Da segnalare infine quanto fatto da Giancarlo Tazza, in gara solo per il ranking e trentesimo con 115/125.