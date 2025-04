Tiro a volo, Rossetti al comando in solitaria dopo 100 piattelli in Coppa del Mondo, bene Sdruccioli

Arrivano ancora ottime notizie in ottica Italia dal poligono di Buenos Aires, città che sta ospitando in questi giorni la prima tappa valida per il circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di tiro a volo. Nella specialità skeet maschile infatti Gabriele Rossetti è rimasto in testa alla classifica anche dopo cento piattelli, guidando stavolta le operazioni in solitaria quando mancano ancora venticinque colpi alla finale.

Nello specifico l’azzurro ha messo a referto due serie da 24/25, arrivando al parziale di 97/100, superando di un solo colpo il cileno Hector Andres Flores Barahona, il kazako Ilya Penkon, l’altro italiano Elia Sdruccioli e il cipriota Georgios Achilleos, tutti al momento appaiati a quota 96/100. Tra questi è importante notare la performance di Sdruccioli che, dopo aver sparato una terza serie senza errori, ha mancato due piattelli nella quarta, perdendo leggermente terreno.

Sono invece sette i tiratori fermi a quota 95/100: si tratta dei due atleti del Guatemala Diego Jones Bermudez Labbe e Carlos Arturo Padilla Coronado, oltre he del finlandese Eetu Kallionen, degli statunitensi Adam Mc Bee e Philip Russell Jungman e del kazako Eduard Yechshenko.

Scivola più in fondo invece l’azzurro Giancarlo Tazza, in gara solo per il ranking attualmente inchiodato a quota 88/100 a causa di un’ultima serie negativa, in cui è riuscito a rompere solo 18 piattelli su 25. Domani, sabato 5 aprile, si disputeranno le finali, che saranno precedute dall’ultima serie di qualificazione.