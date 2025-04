Thomas Ceccon brilla anche nei 100 stile libero agli Australian Open, ma il pass mondiale non arriva

Thomas Ceccon termina il suo percorso agli Australian Open 2025 vincendo la finale dei 100 stile libero con una prestazione solida, ma non sufficiente per ottenere il pass iridato a livello individuale. La stella del nuoto italiano, campione olimpico in carica dei 100 dorso, ha confermato il suo eclettismo imponendosi a Brisbane con il crono di 48.41 dopo le brillanti prestazioni dei giorni scorsi in altri stili e distanze.

Il 24enne veneto, dopo essersi qualificato per i Mondiali di Singapore nei 100 e 200 dorso, nei 100 farfalla e nella staffetta 4×100 sl, non è riuscito a firmare il tempo limite (48.0) richiesto dalla FIN per il pass individuale nei 100 stile libero dimostrando comunque un ottimo stato di forma dopo quattro mesi di allenamento in Australia presso il St. Peters Western Swim Club (a Brisbane), seguito dal tecnico aussie Dean Boxall.

Il detentore del primato mondiale dei 100 dorso, dopo aver nuotato in scioltezza nelle batterie mattutine in 49.41, è salito prepotentemente di colpi in finale migliorando esattamente di un secondo con un passaggio a 23.20 ed un ritorno da 25.21. Battuto per un’incollatura l’australiano Jamie Jack (48.63), mentre il podio è stato completato da Flynn Southam in 49.05.