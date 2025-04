Thomas Ceccon torna in scena dopo il record italiano: 4° sui 200 stile libero. Domani i suoi 100 dorso

Thomas Ceccon è tornato in acqua a Brisbane in occasione della seconda giornata dei Campionati Australiani di nuoto, dopo che ieri aveva timbrato lo straripante record italiano dei 200 dorso. Il Campione Olimpico dei 100 dorso, autore di un fragoroso 1:55.71 nella località che ospiterà i Giochi del 2032, si è cimentato sui 200 stile libero e ha chiuso in quarta posizione.

L’azzurro ha toccato la piastra con il crono di 1:47.97, a poco più di mezzo secondo dal suo personale (1:46.52 nel 2023). Il 24enne veneto ha chiuso alle spalle di Maximilian Giuliani (1:47.03), Edward Sommerville (1:47.87) e Lewis Clareburt (1:47.95), dopo che nelle batterie del mattino (la notte italiana) si era espresso in 1:49.71. A differenza di quanto annunciato qualche giorno fa, invece, non si è cimentato sui 50 dorso, specialità che assegnerà le medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Thomas Ceccon, che da qualche settimana si sta allenando in Australia, tornerà in scena domani (mercoledì 23 aprile) per cimentarsi sui 100 dorso, disciplina in cui ha conquistato la medaglia d’oro a cinque cerchi in quel di Parigi. Non dovremmo vederlo all’opera sui 100 farfalla, dove risultava originariamente iscritto. Le sue fatiche dovrebbero concludersi giovedì con i 100 stile libero.