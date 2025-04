Nuoto, Thomas Ceccon esplode nei 200 dorso e stampa il record italiano ai Campionati australiani

Thomas Ceccon ha fatto la storia! Il fuoriclasse nativo di Thiene, infatti, ha sbriciolato il record italiano dei 200 dorso nel corso dei Campionati australiani 2025. La prima giornata di gare in quel di Brisbane, ha subito regalato tempi interessanti, con il nostro portacolori che è andato a ridefinire il limite dei 200 dorso.

L’azzurro, infatti, ha vinto la gara con il tempo di 1:55.71, andando ad abbattere il muro dell’1:56. Il primato italiano precedente apparteneva a Matteo Restivo in 1:56.29 ed era stato fissato nel corso dei Campionati Europei 2018. Il limite fissato per la qualificazione ai Mondiali era di 1:56.2, per cui il classe 2001 lo ha ampiamente superato.

Thomas Ceccon, giova ricordarlo, sta gareggiando in Australia con l’autorizzazione della FIN per qualificarsi ai Mondiali di Singapore. Dopo aver iniziato con un ottimo 50 farfalla, nuotato in 23.00 (miglior tempo assoluto delle batterie e che, di pari passo, gli avrebbe valso il miglior crono anche degli Assoluti di Riccione) ha deciso di rinunciare a questa finale, per concentrarsi solamente sui 200 dorso.

Nella finale disputata il nostro alfiere, come detto, ha dominato la scena in 1:55.71 rifilando distacchi abissali a tutti. Secondo, infatti, Edwards-Smith in 1:58.23, quindi terzo Follows in 1:58.96.