Nuoto, Thomas Ceccon ritocca il personale e stacca il pass per i Mondiali anche nei 100 farfalla!

Thomas Ceccon firma un’altra vittoria ai Campionati Australiani Open, imponendosi anche nei 100 farfalla, gara in cui ritocca il primato personale, abbassandolo a 51″26 (il precedente era di 51″38), e stacca il pass, il quarto complessivo, per i Mondiali di Singapore, dopo quelli già centrati per i 200 dorso, per i 100 dorso, e per la staffetta 4×100 stile libero.

Domani il nuotatore 24enne di Schio, tesserato per Fiamme Oro e Leosport, ed allenato in Italia da Alberto Burlina al Centro Federale di Verona, dovrebbe tornare in gara proprio nei 100 sl per andare a caccia del pass iridato sulla distanza a livello individuale.

Nella gara odierna Ceccon, nonostante il tempo più lento di reazione sul blocchetto, a 0″70, forza l’andatura coprendo i primi 50 metri in 23″74, ma riesce a far segnare il miglior tempo anche nella vasca di ritorno, nuotata in 27″52, chiudendo così in 51″26, a 0″62 dal record italiano di Piero Codia, con cui nel 2018 vinse l’oro agli Europei di Glasgow.