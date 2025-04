Thomas Ceccon ammette: “Non mi aspettavo questo crono nei 100 farfalla”. Domani ultima sfida nei 100 sl in Australia

Thomas Ceccon si sta sicuramente divertendo in queste giornate dedicate ai campionati australiani open a Brisbane (Australia). Il campione olimpico dei 100 dorso ha iniziato da gennaio la sua avventura nella terra dei canguri, lavorando con grande impegno e dedizione presso il St. Peters Western Swim Club (a Brisbane), seguito dal tecnico aussie Dean Boxall.

Un percorso che l’ha portato a modificare abitudini in allenamento e fuori e, per quanto sta accadendo in piscina, i riflessi agonistici sono estremamente positivi. Thomas sta sfruttando quest’opportunità, in considerazione anche della deroga concessagli dalla FIN di ottenere i tempi di qualificazione per i Mondiali di Singapore.

Come si legge nella notata della Federnuoto: “Le prestazioni ottenute dall’atleta Thomas Ceccon nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 24 aprile 2025, durante il quale prenderà parte in Australia ad un progetto federale che gli preclude la possibilità di partecipare al Campionato Italiano Assoluto Unipol, saranno considerate valide ai fini della qualificazione per i Campionati Mondiali di Singapore“.

In questa maniera, l’azzurro ha messo in fila il record italiano nei 200 dorso e il primato personale odierno nei 100 farfalla, valsi il pass per la rassegna iridata. Da sottolineare che Ceccon, circa un mese fa, aveva già ottenuto crono pregevoli nei 100 dorso e nei 100 sl, funzionali alla qualificazione nella gara individuale (primo caso) e alla staffetta 4×100 (secondo caso).

“Sono sorpreso da questo tempo, è veramente veloce. Sto affrontando una nuova esperienza in Australia, in un gruppo diverso. Questo risultato mi soddisfa“, le sue parole a caldo. 100 delfino che Ceccon ha vinto in 51.26 (precedente primato personale di 51.38), precedendo l’australiano Matthew Temple (51.51), miglior interprete della compagine aussie in questo stile. Domani questo duello dovrebbe riproporsi nei 100 stile libero e chissà se Thomas riuscirà a ottenere anche nella gara regina la qualificazione a livello individuale per i Mondiali (tempo-limite: 48.0):