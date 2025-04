Superbike, Nicolò Bulega è senza parole: “Giornata nera, non deve ricapitare più”

Delusione atroce per Nicolò Bulega, che ha vissuto una domenica da incubo ad Assen collezionando un doppio ritiro per problemi tecnici tra Superpole Race e gara-2 del Gran Premio d’Olanda 2025, valevole come terzo round stagionale del Mondiale Superbike. L’emiliano del team ufficiale Ducati, dominatore assoluto del weekend sull’asciutto, ha perso tanti punti preziosi vedendo sfumare un comodo podio nella manche breve e soprattutto i 25 punti del successo nella corsa pomeridiana.

“Non so cosa dire. Una giornata nera, siamo stati sfortunati, ci sono stati dei problemi che ci hanno fatto perdere tanti punti importanti per il campionato. Stamattina ho avuto un problema quando ero secondo-terzo. In gara-2 sono partito decimo, avevo un ottimo passo e mi ero messo primo con margine. A due giri dalla fine, la mia moto si è spenta di nuovo, come nella Superpole Race. Non so cosa dire“, il commento di un Bulega a dir poco amareggiato.

“Spero che capiscano cosa è successo e che non ricapiti più. Stanno controllando dove fosse il problema, però per me è avvenuto qualcosa di simile nelle due gare. Nel prossimo round farò del mio meglio per recuperare punti, però ora penso solo ai tanti che ho perso oggi“, aggiunge il vincitore di gara-1 in Olanda e leader della classifica generale a +21 su Toprak Razgatlioglu.