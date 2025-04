Perché Bulega si è ritirato nella Superpole Race: zavorra anche in vista di gara-2

Nicolò Bulega si è dovuto ritirare nel corso della Superpole Race del GP d’Olanda, la gara veloce che ha aperto la domenica riservata al Mondiale Superbike sul circuito di Assen. Il centauro della Ducati ha subito il sorpasso da parte del turco Toprak Razgatlioglu nelle battute iniziali su un asfalto bagnato che si stava asciugando, poi è stato raggiunto anche dal britannico Sam Lowes senza riuscire a contrastarlo.

A metà prova il 25enne romagnolo ha dovuto fare i conti con un problema di natura meccanica o elettronica sulla propria moto (il guasto deve ancora essere analizzato nel dettaglio) e ha così dovuto abbandonare la prova. Il leader del Mondiale ha marcato così uno zero pesante dopo la vittoria ottenuta ieri in gara-1 e l’anatolico gli ha recuperato dodici punti in un colpo solo: ora Nicolò Bulega si trova in testa alla classifica con 29 lunghezze di vantaggio nei confronti dell’alfiere della BMW.

Il ritiro di questa mattina ha una grave ripercussione anche sulla gara-2 che scatterà alle ore 14.00 nella ribattezzata Università del Motociclismo. Nicolò Bulega dovrà infatti rimontare dalla decima piazzola: le prime nove posizioni sulla griglia di partenza di gara-2 sono infatti assegnate in base all’ordine d’arrivo della Superpole Race, mentre dalla decima si seguono i risultati delle qualifiche del sabato.