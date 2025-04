Bulega, domenica maledetta: rimonta dal 10° al 1° posto. Poi la Ducati si ferma! Vince Locatelli

Il fine settimana di Assen, il terzo del Mondiale Superbike, si è concluso con un’emozionante Gara-2 vinta da Andrea Locatelli (Yamaha Pata Maxus) davanti ad Alvaro Bautista (Ducati Aruba.it) e Remy Gardner (Yamaha Pata Maxus).

Si corre sull’asciutto, a differenza di quanto accaduto nella Superpole Race mattutina. Allo spegnimento dei semafori, Alvaro Bautista “brucia” tutti e si pone al comando. Lo spagnolo della Ducati, tuttavia, non fa la differenza, poiché ben presto in testa si viene a formare un gruppetto. La dinamica favorisce Nicolò Bulega, che nel frattempo sta dando spettacolo.

L’emiliano, scattato dalla decima posizione a causa del ritiro patito nella Superpole Race, rimonta con furia e impiega un terzo della distanza per raggiungere i battistrada. Dopodiché si prende la prima posizione esattamente a metà gara. Sembra fatta, invece quella di oggi è una domenica maledetta, perché il venticinquenne italiano vede incredibilmente la sua moto spegnersi (proprio come in mattinata!) quando mancano pochi chilometri al traguardo!

È un ritiro pesantissimo, questo. Toprak Razgatlioglu finisce per racimolare 8 punti grazie a un sofferto ottavo posto quando, senza il problema di cui è stato vittima Bulega, ne avrebbe persi 16! Dunque, il centauro della Ducati resta sì al comando del Mondiale, ma con un vantaggio di 21 lunghezze, quando il margine avrebbe potuto essere ben maggiore.

Pertanto, un brillante Locatelli si è visto servire dal fato su un piatto d’argento la prima vittoria della carriera. Bautista ha chiuso secondo, difendendosi dagli assalti della Yamaha di Remy Gardner, promosso in extremis al terzo posto dal corso degli eventi.

Convincente anche Axel Bassani, quinto con la sua Bimota. Per quanto riguarda gli altri italiani, sono entrati in zona punti Andrea Iannone (Ducati GoEleven, 9°), Danilo Petrucci (Ducati Barni, 11°), e Yari Montella (Ducati Barni, 13°). Prossimo appuntamento del Mondiale Superbike a Cremona, nel weekend del 3-4 maggio.

SUPERBIKE – GARA-2 ASSEN

1 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1

2 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R

3 GARDNER Remy Yamaha YZF R1

4 LOWES Sam Ducati Panigale V4R

5 BASSANI Axel bimota KB998 Rimini

6 LOWES Alex bimota KB998 Rimini

7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R

8 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M1000RR

9 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R

10 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1

11 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R

12 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R

13 MONTELLA Yari Ducati Panigale V4R

14 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R

15 SOFUOGLU Bahattin Yamaha YZF R1

16 GERLOFF Garrett Kawasaki ZX-10RR

17 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR

18 VICKERS Ryan Ducati Panigale V4R

19 REDDING Scott Ducati Panigale V4R

20 RABAT Tito Yamaha YZF R1

21 O’HALLORAN Jason Yamaha YZF R1

22 ZAIDI Zaqhwan Honda CBR1000 RR-R

OUT BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R