ATP Montecarlo 2025 oggi in tv: orari quarti di finale, programma, streaming

E’ tempo di quarti di finale sia in singolare che in doppio nel Rolex Monte-Carlo Masters 2025 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso sulla terra battuta outdoor del Principato di Monaco: venerdì 11 aprile sarà protagonista l’ultimo italiano ancora in corsa.

Sul Court Rainier III nel quarto ed ultimo incontro di giornata scenderanno in campo Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13, ed il greco Stefanos Tsitsipas, numero 6 del seeding e campione in carica, mentre sul Court Des Princes si giocheranno gli incontri di doppio, con l’australiano Alex de Minaur chiamato al duplice impegno.

La sesta giornata del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (in questo caso fino alle ore 13.00), inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale di Musetti-Tsitsipas.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2025

Venerdì 11 aprile

Court Rainier III

Dalle ore 11.00

Alejandro Davidovich Fokina (Spagna)-Alexei Popyrin (Australia)

A seguire

Arthur Fils (Francia, 12)-Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

A seguire

Grigor Dimitrov (Bulgaria, 15)-Alex de Minaur (Australia, 8)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 13)-Stefanos Tsitsipas (Grecia, 6) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Court Des Princes

Dalle ore 11.00

Romain Arneodo/Manuel Guinard (Monaco/Francia, WC)-Rohan Bopanna/Ben Shelton (India/USA)

A seguire

Rafael Matos/Joran Vliegen (Brasile/Belgio, Alt)-Harri Heliovaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna, 2)

A seguire

Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania/Germania, 4)-Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna/Gran Bretagna, 7)

Non prima delle ore 15.30 / Dopo un congruo riposo

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia, 1)-Alex De Minaur/Jan-Lennard Struff (Australia/Germania)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (in questo caso fino alle ore 13.00).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport per Musetti-Tsitsipas.