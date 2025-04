LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione con salite a volontà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi. L’edizione 2025 della storica corsa a tappe, la numero 64, si prepara a vivere il penultimo atto prima del duello finale di domani con l’arrivo ad Eibar. La lotta per la conquista del successo finale diventa sempre più serrata.

I corridori affrontano una tappa dal tracciato impegnativo in cui non mancherà lo spazio per azioni in grado di incidere in maniera significativa sull’andamento della gara. La corsa parte da Urduna e arriva a Gernika-Lumo dopo 172,3 chilometri. Sono quattro le salite da scalare, l’ultima delle quali si trova ad una sessantina di chilometri dal traguardo. Il percorso presenta nel finale diverse ondulazioni sulle quali i big potranno darsi battaglia. La carovana inizia la sua giornata con la scalata del Las Campa, terza categoria di 1,4 km al 7,6% di pendenza media, e la conclude affrontando l’Errigoit, asperità di 4,9 chilometri al 3,9% di pendenza media.

I corridori di classifica proveranno a sfruttare l’occasione odierna nel tentativo di attaccare l’attuale leader della graduatoria e cercare di guadagnare terreno in vista dello scontro decisivo di domani così da creare le migliori condizioni possibili in vista della tappa che decreterà il vincitore della corsa.

Il brillante attacco messo a segno nel finale della quarta frazione ha consegnato tappa e maglia di leader a Joao Almeida. Il capitano della UAE Team-Emirates-XRG ha raccolto quanto seminato nei giorni precedenti e ora dovrà decidere, con la squadra, se impostare una strategia di contenimento o, più ragionevolmente, se provare a dilatare ulteriormente il margine di vantaggio. All’assalto dovranno andare il tedesco Maximilian Schachmann della Soudal Quick-Step, spalleggiato dal compagno di squadra Ilan Van Wilder, il suo connazionale Florian Lipowitz della Red Bull – BORA – hansgrohe, il danese Mattias Skjelmose della Lidl-Trek e l’olandese Wilco Kelderman della Team Visma | Lease a Bike. Non staranno certamente a guardare e cercheranno di movimentare la corsa i diversi ciclisti spagnoli, su tutti Alex Aranburu della Cofidis e Enric Mas della Movistar Team. In casa Italia si è fin qui comportato in maniera egregia Simone Velasco, l’auspicio è quello che il corridore della XDS Astana Team possa continuare ad essere protagonista

La partenza della corsa è prevista alle 13:03. Vedremo a fine giornata chi avrà vinto e quale fisionomia assumerà la classifica generale in vista dello scontro decisivo. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!