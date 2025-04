Bielorussia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming

Oggi è il giorno della verità per l’Italia del futsal: a Malta, in campo neutro, contro la Bielorussia ci si gioca una grandissima fetta, se non tutta, di chance di qualificazione diretta agli Europei 2026 di calcio a 5.

Gli uomini di Samperi, al momento primi nel girone 2 per differenza reti (+16 contro +10), non vogliono sbagliare contro l’unica squadra che sin qui, all’andata a Catania, si è messa in mezzo fra loro e la vittoria.

Vincere vorrebbe dire qualificarsi e tornare a disputare un grande torneo internazionale, dopo le delusioni delle mancate qualificazioni agli ultimi due Mondiali e l’apatia di un Europeo, quello del 2022, davvero deludente.

Solo le 10 prime dei raggruppamenti, infatti, vanno dirette agli Europei, mentre le ultime 4 qualificate (che completeranno il quadro delle 16 squadre partecipanti che comprende già le ospitanti Lettonia e Lituania) saranno decretate da uno spareggio da giocarsi con formula di andata e ritorno fra le 8 migliori seconde dei gironi.

La partita tra Bielorussa e Italia si terrà quindi oggi (venerdì 11 aprile) a partire dalle 20.00 sul campo neutro di Malta. Il match sarà visibile in diretta treaming sul canale Vivo Azzurro Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BIELORUSSIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5 2026

Venerdì 11 aprile

Ore 20.00 Bielorussia vs Italia in campo neutro a Malta – Diretta streaming su Vivo Azzurro Tv.

PROGRAMMA BIELORUSSIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Vivo Azzurro Tv

Diretta testuale: OA Sport