LIVE Bielorussia-Italia, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bielorussia ed Italia, partita valevole per la quinta giornata del Gruppo 2 delle Qualificazioni agli Europei 2026 di calcio a 5. Scontro diretto decisivo per il primato del girone: l’Italia e la Bielorussia arrivano a quest’incontro con 10 punti a testa e con un margine rassicurante su Finlandia e Malta.

Non ci saranno calcoli da fare: chi vince si qualifica direttamente agli Europei 2026, chi perde dovrà passare dagli spareggi tra le 8 migliori seconde tra i 10 raggruppamenti. In caso di pareggio la qualificazione verrà decisa dall’ultima giornata in cui l’Italia sfiderà la Finlandia e la Bielorussia affronterà Malta. Qualora la situazione dovesse ancora vedere le due formazioni a pari merito si guarderebbe alla differenza reti, che al momento sorride agli azzurri: dopo 4 giornate gli italiani hanno un saldo di +16 (20 gol fatti e 4 subiti) mentre i bielorussi di +10 (13 fatti e 3 subiti).

Nella gara d’andata, disputata lo scorso 30 gennaio, l’Italia ha acciuffato il pareggio in extremis: dopo aver sbloccato il match nei primi istanti con Gabriel Motta gli azzurri hanno subito la rimonta bielorussa con le reti di Dmitri Shimanovski e Sergei Krikun. A sancire il pari è stato Murilio Schiochet autore del gol del 2-2 a poco più di un minuto dal termine.

La sfida tra Bielorussia ed Italia inizierà alle 20.00 e si svolgerà in campo neutro: la cornice dell’incontro sarà il Tal-Qroqq University Sports Hall di Gezira (Malta). Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bielorussia-Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!!