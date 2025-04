Sport in tv oggi (martedì 8 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi martedì 8 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con il Masters 1000 di Montecarlo, dove scenderanno in campo Matteo Berrettini (contro Alexander Zverev), Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Per gli amanti del grande ciclismo spazio al Giro dei Paesi Baschi, poi grande abbuffata tra Europei di lotta e badminton.

L’Italia affronterà la Danimarca nella Nations League di calcio femminile, prosegue la Coppa del Mondo di tiro a segno a Buenos Aires, in serata la Champions League di calcio con l’Inter che affronterà il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale. Incominciano i Mondiali di snooker con le qualificazioni, si gioca la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 8 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 8 aprile

04.00 CICLISMO – Tour of Hainan, seconda tappa: Qionghai-Lingshui (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 BADMINTON – Europei, primo turno (diretta streaming su badmintoneurope.tv)

10.30 LOTTA – Europei, lotta libera maschile: ripescaggi (57 kg, 65 kg, 70 kg, 79 kg, 97 kg) e turni preliminari (61 kg, 74 kg, 86 kg, 92 kg, 125 kg) (diretta streaming su UWW+)

11.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Montecarlo, primo/secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 19.00; diretta tv su Sky Sport 255 dalle ore 19.00; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis). Sonego-Martinez (primo turno, ore 11.00), Cobolli-Lajovic (primo turno, secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.00), Berrettini-Zverev (secondo turno, terzo match dalle ore 11.00), Bolelli/Vavassori-Bopanna/Shelton (ottavi di finale, terzo match dalle ore 11.00)



11.00 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.30 CICLISMO – Giro dei Paesi della Loira, prima tappa: Machecoul-Saint-Meme – La Baule Escoublac (non è prevista diretta tv/streaming)

12.50 CICLISMO – Giro dei Paesi Baschi, seconda tappa: Pamplona-Lodosa (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.30)

15.30 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

16.30 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola femminile 10 m a Buenos Aires, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

16.45 LOTTA – Europei, semifinali lotta libera maschile: 61 kg, 74 kg, 86 kg, 92 kg, 125 kg (diretta streaming su UWW+)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Nations League) – Danimarca-Italia (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

18.00 LOTTA – Europei, finali lotta libera maschile: 57 kg, 65 kg, 70 kg, 79 kg, 97 kg (diretta streaming su UWW+)

19.00 TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Pistola maschile 25 m a Buenos Aires, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

19.30 BASKET (Eurocup, finale d’andata) – Hapoel Tel Aviv-Gran Canaria (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 SNOOKER – Mondiali, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

20.00 TIRO CON L’ARCO (Coppa del Mondo) – Compound maschile/femminile ad Auburndale, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, finale di ritorno) – Rimini-Giana Erminio (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, andata quarti di finale) – Arsenal-Real Madrid (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport 251)

21.00 CALCIO (Champions League, andata quarti di finale) – Bayern Monaco-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport 251)