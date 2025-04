Sorteggio ATP Montecarlo 2025: incroci pericolosi per Berrettini e Musetti, esordio duro per Alcaraz?

Giornata splendida a Montecarlo e sole a illuminare la scena nella cerimonia del sorteggio del primo Masters1000 della stagione sulla terra. Come è noto, non ci sarà il n.1 del mondo, Jannik Sinner, costretto ai box per la sospensione legata alla vicenda “Clostebol”. Saranno sei gli azzurri inseriti nel main draw, in attesa delle qualificazioni.

Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Fabio Fognini saranno protagonisti sui campi del celebre Country Club nel Principato dal 6 al 13 aprile. L’urna, da questo punto di vista, non è stata così favorevole ai nostri portacolori.

Musetti, Berrettini e Sonego sono stati inseriti nel primo quarto, mentre gli altri tre nell’ultimo spicchio di tabellone. Matteo potrebbe affrontare il n.2 del mondo, Alexander Zverev, al secondo turno, qualora riuscisse a prevalere al primo turno contro un qualificato, e vi potrebbe essere un derby con Musetti al terzo. Il toscano esordirà anch’egli contro un qualificato e in caso di vittoria giocherà contro il vincitore della sfida tra il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Sebastian Korda.

Sonny, invece, affronterà il n.47 del ranking, Pedro Martinez, e potrebbe giocare nel secondo turno contro uno tra il danese Holger Rune e il portoghese Nuno Borges nel secondo round. All’orizzonte nel terzo turno ci potrebbe essere l’incrocio col greco Stefanos Tsitsipas.

Si parlava dell’ultimo quarto e Arnaldi giocherà contro il francese Richard Gasquet, andando in cerca della prima vittoria su questi campi. Cobolli se la vedrà contro un qualificato, pensando poi di giocare contro uno tra il transalpino Arthur Fils e l’olandese Tallon Griekspoor. Eventuale terzo turno contro il russo Andrey Rublev.

In conclusione, in casa Italia, Fognini (wild card, vincitore nel 2019 di questo torneo), sarà opposto all’argentino Francisco Cerundolo e questa sfida determinerà l’avversario di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, dunque, potrebbe avere un esordio insidioso nel Principato.

Parlando dei più attesi, Novak Djokovic giocherà nel secondo turno contro il vincente della sfida tra Stan Wawrinka e il cileno Alejandro Tabilo, facente parte del quarto di Alex de Minaur, mentre derby russo tra Daniil Medvedev e Karen Khachanov molto interessante.

TABELLONE ATP MONTECARLO 2025

PARTE ALTA

(1) Alexander Zverev bye

Matteo Berrettini vs (Q)

Jiri Lehecka vs Sebastian Korda

(Q) vs (13) Lorenzo Musetti

(10) Holger Rune vs Nuno Borges

Lorenzo Sonego vs Pedro Martinez

Jordan Thompson vs Giovanni Mpetshi Perricard

(6) Stefanos Tsitsipas bye

(3) Novak Djokovic bye

(WC) Stan Wawrinka vs Alejandro Tabilo

Jan-Lennard Struff vs (WC) Valentin Vacherot

Nicolas Jarry vs (15) Grigor Dimitrov

(9) Daniil Medvedev vs Karen Khachanov

Alexandre Muller vs (Q)

Tomas Machac vs Sebastian Baez

(8) Alex de Minaur bye

PARTE BASSA

(5) Jack Draper bye

Marcos Giron vs Denis Shapovalov

Tomas Martin Etcheverry vs (Q)

Alejandro Davidovich Fokina vs (11) Ben Shelton

(15) Frances Tiafoe vs Miomir Kecmanovic

Alexei Popyrin vs Ugo Humbert

Roberto Bautista Agut vs Brandon Nakashima

(4) Casper Ruud bye

(7) Andrey Rublev bye

Gael Monfils vs (Q)

Flavio Cobolli vs (Q)

Tallon Griekspoor vs (12) Arthur Fils

(16) Felix Auger-Aliassime vs (Q)

Matteo Arnaldi vs (WC) Richard Gasquet

(WC) Fabio Fognini vs Francisco Cerundolo

(2) Carlos Alcaraz bye

PRIMI TURNI ITALIANI

L.Musetti (ITA) c. qualificato

M.Berrettini (ITA) c. qualificato

L.Sonego (ITA) c. P.Martinez (ESP)

M.Arnaldi (ITA) c. R.Gasquet (FRA)

F.Cobolli (ITA) c. qualificato

F.Fognini c. F.Cerundolo (ARG)

OTTAVI DI FINALE TEORICI

[1] A. Zverev vs [13] L. Musetti

[10] H. Rune vs [6] S. Tsitsipas

[3] N. Djokovic vs [15] G. Dimitrov

[9] D. Medvedev vs [8] A. de Minaur

[5] J. Draper vs [11] B. Shelton

[14] F. Tiafoe vs [4] C. Ruud

[7] A. Rublev vs [12] A. Fils

[16] F. Auger-Aliassime vs [2] C. Alcaraz