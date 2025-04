Giro dei Paesi Baschi 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Si decide tutto ad Eibar

La 65esima edizione del Giro dei Paesi Baschi, corsa a tappe spagnola, si terrà dal 7 al 12 aprile 2025. Sarà una delle gare più attese per testare la preparazione dei corridori in attesa del prossimo Giro d’Italia. Tanti i protagonisti al via che dovranno affrontare sei tappe molto diverse tra loro con tante possibilità per gli scalatori. Andiamo ad analizzare tutte le frazioni.

La prima tappa del Giro avrà luogo a Vitoria-Gasteiz, sede di partenza ed arrivo della classica cronometro individuale di apertura. Dovranno essere percorsi 16,5 chilometri non molto impegnativi ma potranno già esserci dei distacchi importanti nella classifica generale. La seconda tappa presenta una grande occasione per le ruote veloci. L’unica asperità prevista, l’Alto de la Olivia (4.9 km ad una pendenza media del 4,6%) non impedirà sicuramente l’arrivo in volata a Lodosa.

La terza frazione partirà da Zarautz e terminerà dopo 156.3 chilometri a Beasain, proponendo il primo vero esame per gli uomini di classifica. Ben 7 gran premi della montagna previsti che si alterneranno in un percorso ricco di saliscendi. Nei primi 90 chilometri i corridori dovranno superare tre GPM di terza categoria (Meaga, Andazarrate, Alkiza) e due di seconda categoria (Santa Ageda e Mandubia). La differenza però la si farà negli ultimi due muri: Gainza con i suoi 2,2 km e strappi fino al 20% e soprattutto il Lazkaomendi (1,4 km ad una pendenza media del 10%) posto a 5 chilometri dall’arrivo.

La quarta tappa presenta ben 2.800 metri di dislivello alternando diverse salite fino a 20 chilometri dal traguardo quando si dovrà affrontare l’asperità di Izua con i suoi 3,5 chilometri al 10,6% di pendenza media. Dopo lo scollinamento sarà la lunga discesa a portare i corridori sull’arrivo di Markina-Xemein dopo 169,6 chilometri. Penultima frazione complicata con 2 strappi corti con una pendenza superiore al 10% negli ultimi 10 chilometri che anticiperanno lo strappo finale a 3 chilometri dall’arrivo.

Sesta ed ultima frazione che avrà luogo ad Eibar, con partenza e arrivo dopo 153,4 chilometri. Qui si deciderà la classifica generale al termine di un percorso con 7 Gran Premi della montagna. L’ultimo sarà il Trabakua (3.3 km ad una pendenza media del 7,1%) che lascerà spazio al finale ricco di strappetti. Vediamo chi riuscirà a vincere la corsa a tappe spagnola, l’anno scorso conquistata da Juan Ayuso.