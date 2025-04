LIVE Bayern Monaco-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: tedeschi in emergenza nella sfida d’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Bayern Monaco-Inter, Champions League calcio in DIRETTA, i nerazzurri vogliono fare una grande partita.

Momento delicato per l’Inter. La corsa ai tre tornei vede un aprile pieno di appuntamenti, tutti importanti. I nerazzurri partono questa sera a Monaco di Baviera contro il Bayern nell’andata dei quarti di Champions, poi sarà il turno della partita di Serie A a San Siro contro il Cagliari, mercoledì prossimo invece il ritorno contro i tedeschi.

Assenza pesante di Denzel Dumfries, sempre titolare quest’anno. Il fattore a vantaggio dell’Inter è rappresentato dalle enormi assenze del Bayern Monaco, almeno sette.

Lunga la lista di infortunati per il Bayern Monaco, due soli i rientri. Kim e Goretzka saranno del match, ma l’ultima sfida ha messo fuori causa il fenomeno Musiala che si aggiunge a Neuer, Upamecano, Davis, Coman, Pavlovic e Ito. In casa Inter fuori invece Dumfries e Zielinski, ancora con tempi di recupero non proprio definiti, ma molti della squadra non stanno bene.

Kompany andrà con il 4-2-3-1 con Urbig in porta, linea difensiva con Laimer, Kim, Dier e Guerreiro, a centrompo rientra Goretzka che giocherà in mediana con Kimmich, poi in fase offensiva Olise, la bandiera Muller e Sané alle spalle dell’unica punta Kane. Inzaghi, invece, davanti punta tutto sulla coppia titolare Thuram-Lautaro Martinez.

Probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Calcio d'inizio alle ore 21.00